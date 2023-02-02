İZSU'dan Karabağlar'a 7 km'lik yağmur suyu hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinin önemli ilçelerinden Karabağlar'da yağmur suyu ayrıştırma hattı çalışmalarına devam ediyor. İZSU ekipleri 7 kilometre uzunluğundaki çalışmada sona yaklaştı.

İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışlarda su baskınları ve taşkın yaşanabilecek bölgelerdeki altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri, bu çerçevede Karabağlar ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarını hızlandırdı.

5 mahallenin yağmur suyu sorunu çözülüyor

7 kilometre uzunluğunda imal edilen ayrıştırma hattı Kibar, Barış, Günaltay, Selvili ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerini kapsıyor. Yağışlarda sorun yaşanan cadde ve sokaklardaki birleşik sistem şeklindeki hatlar ayrıştırılıp ayrı ayrı yağmur suyu ve ızgara hatları yapılıyor. Son aşamaya gelen çalışmanın tamamlanmasıyla yağmur suyu kaynaklı taşkınların önüne geçiliyor.

Derelerde taşkınların önüne geçildi

Ani ve şiddetli yağışlarda taşarak ilçede taşkın sorununa neden olan Çamlık ve Çitlembik Deresi'ndeki sorunlar da çözüme ulaştırıldı. Yapılan detaylı çalışmayla Çamlık Deresi'nin Yeşillik Caddesi'nin altından geçen köprüde genişletme yapıldı. Köprü altından geçen taşıyıcı boru hattı da genişletildi. Çamlık Deresi üzerinde bulunan ve 5772 sokak geçişini sağlayan menfezin kesitinin darlığı nedeniyle yoğun yağışlı günlerde taşkın sorunu yaşanan noktadaki menfez kaldırılarak geniş ve uygun kesitli menfez inşa edildi. Ayrıca gerekli görülen kısımlarda dere duvarları yükseltilerek muhtemel taşkınlara karşı önlem alındı. 5773 sokak girişine ise yağmur suyu ızgarası yapılarak suların yağmur suyu hattı ile sorunsuz şekilde dereye akışı sağlandı. Çalışmalar Karabağlar'da şiddetli yağışlarda yaşanan ve hayatı olumsuz etkileyen bölgesel taşkın sorununu ortadan kaldırdı.