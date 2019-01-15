İZSU'nun kazıp bıraktığı yollar çamur deryası

İzmir'in Torbalı ilçesinin en kalabalık mahallesi Ayrancılar'da, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Müdürlüğünün alt yapı çalışmaları için kazdığı cadde ve sokaklar, son yağışlarla birlikte çamur deryasına döndü. Günlük hayatı çileye dönüşen vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor.

Ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz şekilde etkilendiği 55 bin nüfuslu Ayrancılar Mahallesi'nde vatandaşlar, İZSU'ya telefonla dahi ulaşamadıklarını, şikayet hattının kapalı olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, İZSU tarafından yapılan altyapı kazıları sonrası bölgenin terk edildiğini, mahallenin patates tarlasına döndüğünü belirtti.

Öte yandan İZSU'nun kazı çalışmaları sonrası cadde ve sokaklar son yağışlarla birlikte çamur deryasını döndü. Her gün onlarca şikayet aldığını ifade eden İnönü Mahallesi Muhtarı Ahmet Evran, İZSU'nun soruna çözüm bulmasını istedi. Mahalle sakinlerinin hayatının çileye dönüştüğünü belirten Muhtar Evran, "İZSU kazı yaparak mahallemizin kanalizasyon şebekesini değiştirdi. Ardından İzmirgaz kazı yaptı. Asfaltlarımızı Torbalı Belediyesi yapmıştı. Fakat kazılar asfaltı mavfetti. 6 aydır mahallemizin durumu bu şekilde. Vatandaşlarımız rezil oldu. Yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Yama ekibi geldi çalışan yok"

Bozuk yollardan dolayı Ayrancılar'da yaşayan vatandaşların isyan ettiğini dile getiren Mehmet Keskin, "Ayrancılar halkı bunu hak etmiyor. Yollarımız köstebek yuvasına döndü. Büyükşehir Belediyesi 2,5 ay önce yolların asfaltlanması için ekip ve araç gönderdi ancak bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Bozuk yollar vatandaşları özellikle de araç sahiplerini bezdirdi" dedi.

"17 yıl sonra asfalt görmüştük"

Torbalı Belediyesi tarafından sokaklarına atılan asfalt ile 17 yıl sonra stabil yollara kavuştuklarını; fakat İZSU'nun yaptığı kazı ile bu sevincin kısa sürdüğünü söyleyen Doğan Koçaş, "Uzun yıllar sonra sokağımıza asfalt atıldı. İZSU sokağımızda kazı yapıp su şebekesini değiştirmesine rağmen asfaltın hemen ardından bir kazı daha yapıldı ve mahallemiz adeta savaş alanına döndü. Ayrancılar'ın genelinde çok büyük bir yol problemi mevcut. Yazık bu insanlara" şeklinde konuştu.

Sık sık yollarının kazılmasından dolayı sıkıntı yaşayan Elif Yılmaz isimli vatandaş, yazın toz kışın ise çamur nedeniyle evinden bile taşınmayı düşündüğünü dile getirerek, yetkililerin Ayrancılar halkının sesini duyması gerektiğini söyledi.

Başkan Görmez: "Biz asfaltladıkça onlar bozuyor"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, çamur deryasına dönen mahalleri daha önce iki kez asfaltladıklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır hizmeti, eziyete dönüştürmede ısrarlı ve kararlı. Bir koordinasyon içinde yürümesi gereken hizmetleri, özellikle altyapı çalışmalarını adeta vatandaşa cezaya dönüştürüyor. Araçların çamurda kaldığı, çocukların okula ulaşmadığını, esnafın çok zorluk çektiğini İZSU mutlaka görüyordur. Vatandaşlarımızın bir kısmı mahalleyi bizim böylesine berbat durumda bırakıp, terk ettiğimizi düşünüyor. Oysa müdahale etme ya da onarma yetkimiz yok. Son 3 yıldır İZSU'dan çektiğimiz eziyeti hiçbir şeyden çekmedik. Biz onardıkça onlar kazıyor, biz asfaltladıkça onlar bozuyor. Halkımız bunu bilsin istiyorum" diye konuştu.