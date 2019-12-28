İZTAŞIT Seferihisar'dan yola çıktı

Proje kapsamında 28 yeni araç Seferihisar ilçesinde tanıtıldı, İZTAŞIT adı verilen yeni otobüsler yola çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza attı. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil edildi. Hazırlık çalışmaları ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk adımı Seferihisar'da düzenlenen tek tip 28 yeni aracın tanıtıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin kentin ulaşım tarihindeki köşe taşlarından biri olacağını vurguladı. Soyer, "Çevre ilçelerde kooperatiflerin verdiği toplu ulaşım hizmetine daha fazla kalite, daha yüksek standart ve kurumsal kimlik getiriyoruz. Minibüsler gidiyor yerine son teknolojiyle donatılmış, konforlu, çevreci, engelli dostu, klimalı, kameralı ve alçak tabanlı İZTAŞIT otobüsleri geliyor" dedi.

Yakın gelecekte tüm çevre ilçelerde

İZTAŞIT projesi kapsamında yakın gelecekte İzmir'in tüm çevre ilçelerinde toplu ulaşım hizmetinin verileceğini söyleyen Soyer şöyle konuştu:

"Bu hizmet, 76 yıllık toplu ulaşım çınarı ESHOT'un güvencesi ve denetimi altında yapılacak. Bireysel taşımacılarımız, kurumsal kimliğe ve prestije kavuşacak. Vatandaşlarımız için ciddi bir rahatlık ve konfor sağlanacak. Daha fazla konforlu aracın, çok daha sık çalıştığını; hemşerilerimizin bekleme sürelerinin çok azaldığını göreceğiz. Ayrıca İZTAŞIT'lar, daha önce ESHOT otobüslerinin gidemediği, yalnızca minibüslerin çalıştığı mahallelere de hizmet verecek. Araçların ESHOT denetiminde olması ise kaliteli ve kurumsal hizmetin garantisi olacak."

Bu hatların özel halk otobüslerinde olduğu gibi ihale yoluyla satılmayacağını dile getiren Soyer, "Bu işi yıllardır yapan gerçek sahiplerinin, şoför esnafımızın işlerini geliştirip ekmeklerini büyüteceğiz. Çünkü biz halk belediyeciliği yapıyoruz. En temel hedeflerimizden biri İzmir'in her yerinde refahı artırmak ve bu refahı şehrin tümüne adil bir şekilde dağıtmak" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, kent ulaşımında milat olacak projenin Seferihisar'dan başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Yetişkin, "Projenin başarılı olması ve hemşehrilerimizin memnuniyeti için biz de belediye olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Törenin sonunda İZTAŞIT otobüsleri, kurdele kesilerek hizmete alındı. Başkan Soyer, protokol üyeleri ve vatandaşlar İZTAŞIT'ları şehir turu atarak tanıttı.

Törene, Seferihisarlı vatandaşların ve İzmir genelindeki pek çok motorlu taşıyıcı kooperatifinin temsilcilerinin yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa İnce ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

İşte ayrıntılar

Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir hatlarında ve Seferihisar dahilinde toplu ulaşım hizmetini sadece İZTAŞIT otobüsleri verecek. Sık sefer saatleriyle çalışacak İZTAŞIT'ların gitmediği mahalle kalmayacak. Trafikte minibüslerin neden olabildiği riskler sona erecek. Mevcut ESHOT duraklarını İZTAŞIT'lar kullanacak. İZTAŞIT'lar, aşağıdaki hatlarda hizmet verecek:

975 Seferihisar - F. Altay (Ulamış'a girmez)

985 Seferihisar – F. Altay

986 Ürkmez - Seferihisar

987 Ürkmez – F. Altay

989 Orhanlı – Seferihisar

990 Beyler – Seferihisar

991 Çamtepe – Seferihisar