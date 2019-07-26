İZTO Başkanı Özgener: "Bu karar ekonomiye can suyu olacaktır"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmesiyle ilgili, "Bu karar ekonomiye can suyu olacaktır" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını 425 baz puan indirerek yüzde 24'den yüzden 19.25'e çekmesinin çok doğru bir zamanlama ile yapıldığını belirtti. Özgener, "Bu karar ekonomiye can suyu olacaktır" dedi. Özgener, "Şimdi bankaların da hem ticari hem de tüketici kredi faizlerini indirmelerini bekliyoruz. Böylece hem yatırım ve üretim ortamı iyileşecek hem de piyasalar canlanacaktır. Kur, faiz ve enflasyon ilişkisinde en önemli parametre olan faizlerin düşmesi ihracata da olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Mahmut Özgener, geçen hafta çeşitli ülkelerde arka arkaya alınan faiz indirimi kararlarının dünya ticareti ve yabancı sermaye yatırımları açısından da olumlu bir iklim oluşturacağını ifade ederek, "FED'in de bu trend doğrultusunda hareket edeceğini bekliyoruz. Merkez Bankasının ekonomik istikrar doğrultusunda almış olduğu faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Faiz indiriminin devam etmesi yatırım ve üretim maliyetlerini azaltma ve iç talebi canlandırmaya yönelik diğer önlemlerle birlikte Türkiye ekonomisinde önce son çeyrek verilerinde daha sonra da 2020 göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlayacaktır" diye ifade etti.