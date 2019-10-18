İZTO heyeti, Bakan Turhan'a İzmir'in lojistik sektöründeki beklentilerini iletti

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Alsancak Limanı'ndan RoRo seferlerinin yeniden başlatılması, Kemalpaşa Lojistik Merkezinin lojistik ihtisas organize sanayi bölgesi statüsünde işletilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili çeşitli görüş ve talepler paylaşıldı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu başkanlığındaki heyeti ağırladı. İZTO Meclis Üyesi Ali Karakuzulu ve İZTO Danışmanı Hitay Baran'ın da yer aldığı heyet ziyaretinde, ilk olarak Alsancak Limanı'nın RoRo taşımacılığına kapatılması konusu gündeme geldi.

Bakan Turhan'a konuya ilişkin bilgi veren İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, "Alsancak Limanı, 28 Ağustos 2018 tarihinde alınan UKOME kararıyla RoRo taşımacılığına kapatıldı. Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 8 Ağustos 2019 tarihinde RoRo taşımacılığının başlatılması için yeni bir UKOME kararı alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da Alsancak Limanı'ndan bu seferleri başlatacak izni vermesini bekliyoruz. Lojistik sektöründeki üyelerimizin daha rekabetçi olması, hizmet çeşitliliğinin arttırılması, RoRo navlun ücretlerinin düşürülmesi suretiyle ihracatçılarımızın da maliyetlerinin azaltılması açısından RoRo seferlerinin başlatılmasının sektör açısından çok olumlu olacağını düşünüyoruz” dedi.

Ziyarette ayrıca, Kemalpaşa'da yapımı devam eden lojistik merkez ile uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan lojistik firma çalışanlarının vize konusu da gündeme getirildi.

Elmasoğlu, İzmir'in lojistik potansiyelini artıracak, sektörü uluslararası anlamda rekabet edilebilir hale getirebilecek ülkemizin gerçek anlamda ilk lojistik merkezi niteliğindeki Kemalpaşa Lojistik Merkezine ilişkin işletme modeli önerisini Bakan Cahit Turhan'a aktardı.

Elmasoğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi işletmesinin İzmir'deki oda ve borsalar ile Ege İhracatçı Birliklerince uyum içinde hayata geçirilme çalışmaları devam eden Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile (TDİOSB) aynı statüde hayata geçirilebileceğini ifade etti. Bu önerinin kamu ve özel sektör iş birliği açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Bakan Turhan, öneriyi değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan İZTO üyelerinin, yurt dışına çıkışta yaşadığı vize sorununa da değinen Elmasoğlu, bu konunun çözümü için de hizmet damgalı pasaport veya gemi adamı cüzdanı benzeri bir uygulamaya geçilebileceğini ifade etti. Konuyu yakından takip ettiklerini ve sorunun farkında olduklarını vurgulayan Bakan Turhan, bakanlık olarak katılım sağlanan gerek ikili, gerekse çok taraflı uluslararası toplantılarda bu sorunun çözümü için çaba harcadıklarını, bundan sonra da sorun çözülene dek uğraş vereceklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından heyet, Bakan Turhan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü ziyaret ederek, proje önerilerinin detaylarını paylaştı. Görüşmeler neticesinde Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin “Losjistik İhtisas OSB Modeli” ile işletilmesi üzerine daha detaylı çalışma yapılması kararlaştırıldı.