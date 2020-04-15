İZTO, İzmirlilere tıbbi malzemeleri ulaştırdı

Ş.'nin (Tofaş) Bursa'daki fabrikasında tüm Türkiye için üretilen sağlık malzemeleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen ve İzmir'de salgın tedavisi yapılan hastanelere ulaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek ve yakalanan hastaların bir an önce tedavi edilerek iyileşmesi için İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün bildirdiği ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin, Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilerek hastanelere ulaştırılmasını sağladıklarını açıklayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Gün, birlik beraberlik günü. Bu salgını ancak birlikte yenip, birlikte iyileşeceğiz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından belirlenen tıbbi malzemelerin teminininde desteklerini esirgemeyen Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin CEO'su Cengiz Eroldu nezdinde tüm Tofaş yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu değerli işbirliğininin tüm iş dünyasına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu sürecin en az hasarla ve en kısa sürede atlatılması için İzmir Ticaret Odası olarak üyelerimiz ile birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

23 adet biyolojik numune alma kabini, 40 adet entübasyon kabin ve bin adet sperlikli maske, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve salgın tedavisi yapılan hastanelere iletildi.