İZTO kadınlarından mesaj: “Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

“Dünyadaki her şey kadının eseridir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlediklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ticaret Odamızda şu anda 179 çalışanımızın 102'sini kadınlar oluşturuyor. Kadın çalışanlarımızın büyük bir kısmı da yönetim kademelerinde, karar mercilerinde görev yapıyor. 83 bin 129 üyemizin ise 17 bin 744'ü kadın. İzmir Ticaret Odası Vakfımızın 229 üyesinden 23'ü kadın. Vakıfta 13 çalışanımızın 8'i kadın. İzmir Ekonomi Üniversitemizde akademik personelin 222'si erkek, 296'sı kadın. Yine üniversitemizde 212 idari personelin 115'i kadın. Odamızda, üniversitemizde ve vakfımızda kadın temsilini önemsiyoruz. Oda organlarında daha çok kadının yer alması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

İZTO Başkanı Özgener, başarılı kadınların övünç kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Türk kadını kabuğunu kırarak yaşamın her alanında önemli roller üstlenmiştir. Kadınlarımız ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımız övünç kaynağımızdır” diye konuştu.

Kadın girişimcilere destek

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de kadın girişimci sayısının artırılması için başarılı iş kadınlarının bu yola yeni çıkacak hemcinslerine rol modellik, mentorluk yapması gerektiğini belirterek, “Hem kadın girişimcilerimizin oranının artması hem de iş kuranların başarısının ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi önemli. Sadece maddi destek yetersiz kalabiliyor, tecrübe paylaşımı bu anlamda çok etkili. İZTO olarak kadını destekleyen projelerimizle girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız”

İzmir Ticaret Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan ve İZTO üst yönetiminin yer aldığı kısa filmde sektörlerinin temsilcisi 6 kadın meclis üyesi, “Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız” mesajı verdi. Filmde vinç kullanan, kaynak yapan İZTO 63. Demir Çelik Alüminyum ve Döküm Komitesi Meclis Üyesi demir ticareti yapan Hümeyra Çözel, “Kadın olarak başarabileceklerimizin sınırı yok” derken, İZTO 52. Reklamcılık Kamuoyu Araştırma Açıkhava Reklamcılığı ve Organizasyon Komitesi Meclis Üyesi reklam ajansı sahibi Filiz Avcı Belet, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için asla pes etme” mesajını iletti.

İZTO 21. Kişisel Bakım Kuaför Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Komitesi Meclis Üyesi makyaj sanatçısı Dilek Mutlutürk, “Hayat bir gökkuşağı ise kadınlar onun renkleridir. Tüm renklerimizle barışık, tüm renklerimizle buradayız” derken, inşaat şantiyesinde çalışan İZTO 70. Mimarlık Komitesi Meclis Üyesi, mimar Jülide Tutan Hergül, kadınların toplumun gerçek mimarları olduklarını ifade etti.

Türkiye'de gözlük camı ithal eden tek kadın olan İZTO 32. Gözlükçüler Komitesi Meclis Üyesi Güleylem Akduman ise, “Birimizin başarısı diğerine ilham kaynağı olmalı çünkü birbirimizi desteklediğimizde daha güçlüyüz” mesajı verdi. İZTO 31. Sağlık Komitesi Meclis Üyesi, özel eğitim kurumu sahibi Saniye Fıçı da “Bir kadını güçlendirmek insanlığı güçlendirir. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir” dedi.

Filmin sonunda İzmir Ticaret Odası'nın çatısında bir araya gelen kadın meclis üyeleri, hep birlikte “Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız” sözleriyle insanlığa dair umutları yeşertti.

Filmde İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, “Kadın dostu kurum kimliğimizle haklı bir gurur içindeyiz. Dileğimiz, kadınlarımızın iş hayatına daha fazla katılması” mesajını verdi.