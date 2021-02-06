İZTO, konaklama sektörünün temsilcileriyle sanal toplantı düzenledi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından online olarak düzenlenen ve konaklama sektörünün mevcut sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin ve gelecek döneme ilişkin öngörülerin paylaşıldığı toplantıya, İzmir'de bulunan konaklama sektörü yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), konaklama sektörünün mevcut sorunlarına ilişkin online bir toplantı düzenledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, sektörün mevcut sorunlarına ilişkin çözüm önerileri ve gelecek döneme ilişkin öngörüler paylaşıldı.

Açılış konuşmasında, İzmir Ticaret Odası olarak pandeminin etkisinin hissedilmeye başladığı ilk andan itibaren üyelerin ve tüm sektörlerin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi, sektörel sorunlara çözüm oluşturulması amacıyla sektörlerin bu zorlu süreçte karşılaştıkları sorunları talepleri ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktardıklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “İzmir Ticaret Odası olarak, yaptığımız girişimleri ve sonuçlarını yakından takip ederek, değerli üyelerimizin yeni beklentilerini ve önerilerini de her zaman gündemde tutmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'in yoğun emek ve mesai harcayarak konuları birebir takibi tüm üyelerimiz için çok kıymetli. Turizm sektöründe de Başkanımızın bölge turizminin gelişimine yönelik her türlü projeye ilgisi ve yoğun desteği ile ilerliyoruz” dedi.

"Buluşmanın çok verimli olduğu kanaatindeyim"

Konaklama sektörü temsilcilerinin geniş katılımıyla düzenlenen bu sanal organizasyon ile İzmir'in konaklama sektörünün önemli bir kesimine, talep ve önerilerini aktararak karşılıklı görüş alışverişi yapılması için ortak bir zemin oluşturulduğunu ifade eden Özkardeş, “Yapılan sanal toplantıda, İzmir'deki konaklama işletmeleri ve otelcilerin çok büyük bir kısmı en üst düzeyde ve geniş tabanlı temsil edilerek değerli görüşlerini ortaya koydu, kendilerine çok teşekkür ederim. Bu anlamda İzmir'in sahip olduğu turizm potansiyeli kapsamında, konaklama sektörü için gelecek öngörülerinin, sezona hazırlık çalışmaları ile dış pazarlar ve iç turizmdeki mevcut durumların değerlendirildiği bu buluşmanın çok verimli olduğu kanaatindeyim. Sanal olarak yaptığımız bu buluşma, üyelerimizin de birbirini rahatça dinlemesine ve ilişkilerini devam ettirmesine olanak sağladı ve sektörü birleştirdi. Oda olarak, sektör temsilcilerinin dile getirdikleri talep ve beklentilere yönelik bakanlıklar ve ilgili makamlar nezdinde girişimlerimizi takip edeceğiz” dedi.

İZTO'nun konaklama sektörüne ilişkin olarak bu organizasyonun devamı niteliğinde yurt ve misafirhaneler ile ilgili sanal bir toplantı daha düzenleyeceğini belirten Özkardeş, sektörün nabzını tutmak, daha sağlıklı öngörülerde bulunarak gelecek sezonları birlikte planlamak amacıyla düzenlenen benzer buluşmaların tüm paydaşlar ile interaktif bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Son derece geniş katılımlı olarak İzmir'deki konaklama işletmelerinin ve otelcilerin çok büyük bir kısmının en üst düzeyde temsil edilerek katıldığı toplantıya; ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Etik ve İzmir Skal Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, İzmir Skal Asbaşkanı ve Turoyd Ege Başkanı Güner Güney, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Onursal Başkanı Veysi Öncel, Alaçatı Turizm Derneği Temsilcisi Türker Acaroğlu, Turob Ege Temsilcisi Rıza Elibol ile İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, 43. Konaklama Grubu Komite Başkanı Ahmet Kilimci ve Komite Üyesi Halil Yeni katıldı.