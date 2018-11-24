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İZTO yöneticileri okul yıllarında öğretmenleriyle

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hazırlanan videoda, oda yöneticilerinin okul yıllarında öğretmenleriyle birlikte çekildiği fotoğraflar dikkat çekti.


İzmir Ticaret Odası, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımı yapılan videoda; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, meclis başkanı Selami Özpoyraz, yönetim kurulu başkan yardımcıları Cemal Elmasoğlu ile Emre Kızılgüneşler, genel sekreter Mustafa Tanyeri, meclis başkan yardımcısı İrfan Erol, genel koordinatör Dilara Sürgü ve çok sayıda personelin okul yıllarında öğretmenleri ile beraber çektirdikleri fotoğraflar yer aldı. Hababam Sınıfı serisinin müziği ile eşliğinde hazırlanan videonun sonunda, "Fotoğraflar mazi olabilir fakat emekleri baki. Üzerimizde emeği olan öğretmenlerimize saygıyla" diye yazıldı.

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