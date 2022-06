İZTO'da bir araya gelen balıkçılar sorunlarını masaya yatırdı

İzmir'deki Balıkçılık Sektörünün tüm paydaşları, sektörün sorunlarını görüşmek için İzmir Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Kamu, özel sektör ve üniversitelerden toplam 60 kişinin katıldığı toplantıda sektörün en öncelikli sorunları olarak görülen 14 madde tartışıldı, çözüm önerileri üretildi. Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Sorunlar olacak ki bizler çözeceğiz, daha iyisine ulaşacağız. Her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizler sorunların çözümü için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Balıkçılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başladı. İZTO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanlığı Harekât Şube Müdürü Binbaşı Çağlar Hanımeli, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Teyfik Tansel Tanrıkulu, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Şekip Yalçın ile Ege İhracatçı Birlikleri Ege Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir katıldı.

Dr. Atalay: “Sorunlarımızı çözeceğiz”

“Bakanımız Vahit Kirişçi balıkçılarımızın sorunlarını her zaman dinliyor” diyerek sözlerine başlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Sorunlarımız elbette oluyor, insan yaşadıkça sorunlarımız olacaktır. Sorunlar olacak ki bizler çözeceğiz, daha iyisine ulaşacağız. Bundan 10 yıl öncesine göre su ürünlerinde çok daha iyiyiz. Ülkemiz üreten bir ülke. Her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Dünyanın neresine giderseniz mazot fiyatlarındaki artıştan bahsedildiğini görüyoruz. Bizler sorunların çözümü için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Özen: “Bu sektörü korumak hepimizin asli görevi”

İzmir'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve 640 kilometreye yakın bir sahil şeridinin bulunduğunu ifade eden İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “2021 yılında, 113 bin ton su ürünleri üretim miktarı ile ekonomiye 9 milyar TL katkısı olan bir sektör. 1750'ye yakın balıkçı teknemiz, 29 balıkçı barınağımız, 45 su ürünleri kooperatifimiz var. Bu sektörü korumak, bu sektörün içindeki tüm paydaşlarımızın asli görevidir. İzmir ölçeğinde özellikle denetim noktasında Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bize vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. Su ürünlerini ayakta tutmak, geleceğe taşımak için bu denetimler büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Çakan: “Çalışma grubumuz pek çok sorunu çözdü”

Konuşmasında İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in destekleriyle kurulan Su Ürünleri Çalışma Grubunun faaliyetlerine değinen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Bir araya geldiğimiz günden beri 27 toplantı gerçekleştirdik. Tüm kurumlarımızın desteği ve üyelerimizin özverili çalışmaları ile pek çok sorunu çözdük. 48 yıllık su ürünleri kanununun değişmesinde katkımız oldu. KDV'nin yüzde 1'e inmesinde çok büyük katkımız oldu. Deniz patlıcanı konusunda yaşadığımız sorunların çözümünde katkımız oldu. Ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi için de çalışmalar yaptık. Bize her daim destek olan Su Ürünleri Genel Müdürümüze bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum” şeklide konuştu.

Aksoy: “Sorunlarımızı aşacağımıza inanıyorum”

Sözlerine İzmir Ticaret Odası'na teşekkür ederek başlayan Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy ise “Balıkçılık konusunda çok ilerledik. Genel Müdürümüz her türlü sıkıntımızı çözdü. Sahil Güvenliğimiz de aynı şekilde her zaman yanımızda oldu. Bu gün burada gündemimizdeki 14 sorunu konuşacağız. Ülkemizdeki mazot fiyatlarına baktığımızda önümüzdeki sezon denize çıkıp çıkmayacağımız muallakta. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bugüne kadar pek çok sorunumuzu aştık. Bu sorunlarımızı da aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı, sektörün sorunları tartışıldı.