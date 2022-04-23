İZTO'da çocuk meclisi renkli görüntülere sahne oldu

Mecliste yapılan koltuk devrinin ardından çocuklar, tüm yönetim kademelerindeki koltuklara oturarak meclisi yönetti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in yerine geçen 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Serra Yılmaz'ın ilk talimatı “okul yapalım” oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan İZTO Çocuk Meclisi, renkli görüntülere sahne oldu. 4-13 yaş aralığındaki 65 çocuktan oluşan mecliste, toplantı boyunca yönetim kademesindeki tüm koltuklar çocuklara devredildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in koltuğuna, 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Serra Yılmaz oturdu. İleride okul yapmak istediğini belirten minik Serra, yönetim kuruluna ilk talimatını verdi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın görevini ise 9 yaşındaki Zübeyde Hanım Koleji 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Yağmur Yeşiltay devraldı. Meclisin açılışını yapan küçük meclis başkanı, "23 Nisan Çocuk Meclisi oturumunu açıyorum" diyerek söz almak isteyen meclis üyesi miniklerle sohbet etti. Toplantıda ayrıca, İZTO yönetim kurulu üyelikleri ve meclis divan üyeliklerinin koltuk devirleri yapılarak çocuklara teslim edildi.

Açılış konuşmasında, her 23 Nisan'da geleneksel olarak koltukların çocuklara devredildiğini hatırlatan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Pandemi nedeniyle iki yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, sadece evlerimizin pencerelerini, balkonlarını süsleyerek, sanal ortamlarda içimiz buruk kutlamak zorunda kaldık. Bu sene, yeniden bu meclis çatısı altında çocuklarımızın seslerini duyduğumuz, yüzlerini gördüğümüz, bu anlamlı ve değerli günü onlarla birlikte yanyana kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada, yarının büyüklerini, başkanlarını, iş insanlarını, sanatçılarını, kısacası siz değerli çocuklarımızı dinlemek için bulunuyoruz. Sizler, ülkemizin, geleceğimizin asıl sahiplerisiniz. Bizlerin asli görevi ise sizleri bekleyen görevler ve sorumluluklar için önünüzü açmak, sizleri daha donanımlı, bilgili, eğitimli ve tecrübe sahibi olmanız için tüm fırsatları seferber etmek. Bu koltuklara, yakın gelecekte sizler oturacaksınız. En büyük temennimiz; çalışmalarınızla, başarılarınızla, aldığınız bayrağı çok daha ileriye taşımanız. Bunu gerçekleştireceğinize olan inancımız tam.”

Toplantının sonunda, meclise katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit tarafından hazırlanan oyuncaklar, çocuklara dağıtıldı. Çocuk meclisi, Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.