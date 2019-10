İZTO'da cumhuriyet coşkusu

yıl dönümünü coşku içinde kutladı. 28 Ekim akşamı “Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu” gerçekleştiren İZTO, 29 Ekim sabahı da Atatürk ve ay yıldızlı Türk bayraklarıyla resmi geçit töreninde yer aldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ölümünden 100 yıl sonra bile hala dünyanın yarısının gerçekleştiremeyip gerisinde kaldığı devrimler ve cumhuriyet için, Ulu Önderimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

İzmir Ticaret Odası hizmet Binasında gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile eşleri katıldı. Resepsiyon salonunun kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süslendiği gecede, Cumhuriyetin 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kırmızı ışıklarla renklendirilen İzmir Ticaret Odası binası da Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhuriyet ve İzmir

Resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bitiren kent olarak İzmir'in, Atatürk için her zaman özel bir anlam taşıdığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu sevgi ve güvenin, İzmir'in sorumluluğunu bir kat daha artırdığını ifade belirtti. Özgener şöyle konuştu: “İzmir, Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman özel ilgi gösterdiği bir kenttir. Yaşadığı dönemde en çok ziyaret ettiği, halkıyla en içten sohbetlerde bulunduğu, konuşmalarında, anılarında sık sık övdüğü kent olmamız rastlantı değil. 1925 yılındaki bir ziyaretinde 'Ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim' sözlerinde belirttiği gibi onun mirasına sahip çıkacağımızdan emin olduğu için kentimize her daim süren bir sevgi beslediği açıktır. Özel bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, hayatımızın büyük bir bölümünü geçiriyoruz. Şanslıyız. Bize Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlığımızı, cumhuriyetle uygarlığı hediye eden bir lider ve arkadaşlarının kurduğu bir ülkede yaşıyoruz. Elbette, şanslı olduğumuz kadar büyük bir sorumluluğu da hep beraber taşıyoruz. Onun fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatma, geliştirme, yeni kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir görevimiz var. Çok değer verdiği ve sevdiği bir kentin halkı olarak, aslında bize düşen, tıpkı onun yaptığı gibi geleceği düşünmektir. Atatürk'ün, insanımız için kurduğu hayalleri nasıl gerçeğe çevirebileceğimizi, ülkemiz için çizdiği yolu nasıl daha da ileri götürebileceğimizi planlamak ve gereğini yapmaktır. Birçok konuşmasında belirttiği gibi, Atatürk'ün bizlerden beklediği hamaset ve geçmişe özlem değil, geleceğe bakmak ve ülkeyi ileri götürmektir. Ülke olarak daha da ileri gittiğimiz, her yıl İzmir'imizin yeni başarılarını kutladığımız, nice 29 Ekim'ler diliyorum." Gecenin sonunda, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 29 Ekim pastasını kadınlarla birlikte kesti.

İZTO kortejde

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan İZTO heyeti, 29 Ekim sabahı da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. İZTO heyeti, Atatürk ve Türk bayrakları ile törende yer aldı. Başkan Özgener, resmi geçit töreninde yer alan ve kendisinin de mezunu olduğu İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.