İZTO'da gündem, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm

Şehir planlamacılar, mimarlar, gayrimenkul danışmanları, inşaatçılar, akademisyenler ve mühendisler İzmir Ticaret Odasında (İZTO) bir araya gelerek İzmir'in kentsel dönüşümünü konuştu. İzmir Ticaret Odası 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesinin girişimleriyle, uzmanların depreme dayanıklı bir kent için neler yapılması gerektiğini tüm detaylarıyla aktardığı toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, "İzmir'deki riskli yapı stokunu dönüştürmek ve güçlendirmek suretiyle ivedi şekilde azaltmamız gerekiyor" dedi.

Şehir Planlaması, Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Teknolojileri Bilgilendirme Toplantısı; İzmir Ticaret Odası Salonunda gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrasında yaptıkları çalışmaları aktararak, "Deprem sonrasında arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına gönüllü arkadaşlarımızla destek sağladık. İnşaat sektörünün bir temsilcisi olarak bölgede yıkılan binaların neden yıkıldığını yerinde inceledik. Hem Bakanlığımızın hem de bizlerin yapmış olduğu tespitlerde gördük ki yıkılan binaların yüzde 98'i riskli yapı stokunda olan binalardı. Türkiye'deki riskli yapı stoku yüzde 60 civarında. Bu riskli yapı stokunu dönüştürmek ve güçlendirmek suretiyle ivedi şekilde azaltmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Depremlerden ders almalıyız"

1999 Gölcük depreminden sonra ‘Yapı Denetim Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte daha kaliteli binaların yapıldığını, ancak sistemin yeterli olmadığını kaydeden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan birtakım yanlışlıkların olduğunu son depremde hep birlikte gördük. Zemin sıvılaşması olan bölgelerde zemin güçlenmesi istenmeden imar izni verilmiş. Buralarda maalesef binalar blok halinde devrilmiş. Bina aslında yönetmeliklere göre yapılmış ama zeminden kaynaklı yıkılmış. İzmir'de de 2020 yılında bir deprem yaşadık. Bu depremlerden dersler almamız gerekiyor."

Kahraman konuşmasının devamında, 3 Kasım 2020 tarihinde hazırlanarak 10 başlık halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen İzmir Ticaret Odasının kentsel dönüşüme ilişkin görüş ve önerilerini katılımcılara aktardı.

"Bilgilendirme toplantıları sektörün ihtiyaçlarını gideriyor"

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adnan Bozbay ise kentsel dönüşüm, inşaat teknolojileri ve şehir planlama konularının gayrimenkul sektörünü de yakından ilgilendirdiğini, İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve 49. Meslek Komitesince talep edilen bilgilendirme toplantıları ile sektörün bilgi ihtiyacının giderildiğine işaret ederek, "21 Mart Salı günü Mali Suçları Araştırma Kurulu Bilgilendirme Toplantısı, 3 Nisan Pazartesi günü ise tapu kadastro müdürlüklerinde uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeler konularında Odamızca toplantılar düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İlişkiler yeniden kurgulanmalı"

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Necmi Okumuş da, "Depremlerde çok katlı toplu konut apartmanlarının yıkılma ve can-kaybı/ölüm oranları, gecekondu müstakil konutlardan fazla. Riski en aza indirecek en verimli başlıca yöntem, sürdürülebilir yaşam/iş modeli olarak planlanmış şehir merkezleri bölgesel dönüşüm projeleri. Bunun için her kesimin onay vereceği, malik-müteahhit-teknik uzman ilişkisinin yeniden kurgulanması üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yanlış insanların yaptığı yanlış binalar öldürür"

Katılımcılara inşaat teknolojileri hakkında bilgilendirme yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "'Deprem öldürmez bina öldürür' sözünü doğru bulmuyorum, yanlış insanların yaptığı yanlış binalar öldürür. Bu yüzden insanlarımızı yanlış bina yapmama konusunda eğitmemiz lazım. Binalarımızın sağlam ve güvenli olduğundan emin olduğumuz bir düzen kurmalıyız" sözlerine yer verdi.

İyi ve doğru bir mühendisin, zemini iyi tanıyarak her yere bina yapabileceğinin altını çizen Kozanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alsancak'a, Bostanlı'ya sağlam bina yapamam diye bir şey yok. Doğru bir mühendislikle her türlü zemine bina yapabiliriz. Zemin katlara dükkan yapılması da aynı şekilde. Yapılmaz diye bir şey yok. Mimarisi doğru, yapısal statiği sağlam olduğu sürece her şeyi yapabiliriz. Doğru bildiğimiz bu yanlışları yeni uygulamalarla, yeni yönetmeliklerle azaltarak ilerleyeceğiz."

Güleroğlu'ndan "teyitli ilan" uyarısı

Yaşanan deprem felaketinin ardından meslektaşlarının sorumluluğunun arttığına dikkat çeken İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da şunları söyledi:

"Gerekli araştırmayı yapmadan, ‘Depreme dayanıklı, deprem bölgesinde değil' diyerek ilanlar veriyoruz. Bu bilgileri teyit etmeden yazmamalıyız. İnşaatın yapılışı ile ilgili bilgi sahibi olmadığımız bir yere ‘Depreme dayanıklı' diyemeyiz. Bu bizleri müteahhidin ceza almadığı, emlakçının ceza aldığı bir pozisyona düşürebilir. Vereceğimiz ilanlarda bunları ortadan kaldırmalıyız. ‘Burası depreme dayanıklı mı?' sorusuyla karşılaştığımızda, vatandaşı ilgili mercilere yönlendirmeliyiz."

Uzmanlar sunum yaptı

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürü İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Şehir Plancısı, Eğitmen, Gayrimenkul Danışmanı Bilge Beller Özçam ise kentsel dönüşümde kent, kentli ve kent planlamaya ilişkin görüşlerini aktardı. Konuşmaların ardından İzmir Ticaret Odası meclis ve komite üyelerinin soruları yanıtlandı.

Toplantı; İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Jülide Tutan ve İsmail Kahraman, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürü İsmail Mutaf, Şehir Plancısı, Eğitmen, Gayrimenkul Danışmanı Bilge Beller Özçam, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Adnan Bozbay, Erkan Subaşı, Necmi Okumuş, Neşet Birlik, Servet Nasır ve Yılmaz Şahin ile komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.