İZTO'dan FGL'ye hızlı büyüme ödülü

İzmir'de 2014 yılında ‘Dünyayı taşıyoruz' sloganıyla adım attığı lojistik sektöründe kısa sürede önemli mesafe kaydeden Fırat Global Lojistik(FGL), en hızlı büyüyen firmalar kategorisinde aldığı ikincilik ödülü ile sektördeki başarısını pekiştirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege Sanayi Bölgesi'nin (EBSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonda, ödediği vergi, ülkeye kazandırdığı döviz, elde ettiği ciro ve yaptıkları tescil ile sektörlerinde örnek olan firmalar ödüllendirildi. Ödüle layık görülen firmalar arasında lojistik sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Fırat Global Lojistik (FGL) firması da yer aldı. Henüz 6 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen teknoloji ve uzman kadro destekli çağdaş taşıma faaliyetleriyle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasına giren FGL; en hızlı büyüyen firma kategorisinde ikincilik ödülü aldı. FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat'a, ödülünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyrak birlikte verdi.

FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sektörde marka olan firmaları örnek alarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Dürüstlük ilkesiyle, hizmet ve fiyatta rekabet ettiklerini kaydeden Arda Fırat, “Irak, İran, Romanya, Almanya ve İngiltere'de açtığımız şube ve ofislerle, Çin'den Amerika'ya, Tacikistan'dan İngiltere'ye tüm ülkelere hizmet veriyoruz. Aldığımız ödüller, çalışma azmimizi, heyecanımızı daha da artırıyor” dedi.

2 yılda yüzde 350 büyüme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2016 yılı hizmet ihracatı sıralamasında ilk bin firma arasında 369'uncu sırayı alarak büyük bir başarıya imza atan FGL, bu kategoride 2017 yılında 327'nci sıraya yükseldi. Fırat Global Lojistik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘TOBB Türkiye 100 Listesi'ne de girmeyi başardı.

19 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması içinde 48. olan FGL, TOBB verilerine göre, 2015-2017 yılları arasında yüzde 350 büyüme sağlayarak bu alanda bir rekora imza attı.