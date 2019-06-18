İZTO'dan “İşe Motosiklete Gitme” etkinliği

Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu üyeleri, 17 Haziran “Dünya Motosikletle İşe Gitme Günü” dolayısıyla Alsancak vapur iskelesi önünde buluşarak işyerlerine motosikletle gitti. İzmir gibi büyük kentlerin en büyük sorunlarından birinin yoğun trafik olduğuna dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, motosikletlerin artık bir ulaşım aracı olarak kent trafiğinde büyük ölçüde yer aldığına dikkat çekerek, tüm araç kullanıcılarını motosiklet sürücülerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

1992 yılından bu yana her yıl haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen ilk pazartesi günü, tüm motosiklet tutkunlarının işe motosikletleriyle gitmesini teşvik etmek amacıyla “İşe Motosikletle Gitme Günü” (Ride To Work) olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası 54. Meslek Grubu üyeleri de işyerlerine motosikletle gitti. Tüm araç sürücülerinin trafikte motosiklet kullanıcıları da olduğunu unutmamaları gerektiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İnsanların ulaşımdaki davranışları, birbirleriyle trafikte kurduğu ilişkiler kent kültürünün en önemli göstergelerinden biridir. Bu konuda da 'saygı' anahtar kelimedir. Trafikte tüm araç sürücülerinin birbirlerine ve yayalara olan saygısı, daha güvenli, daha huzurlu kentler için atılan ilk ve en önemli adımdır. O nedenle tüm araç sürücülerini, motosiklet tutkunlarına karşı trafikte saygı göstermeye davet ediyoruz. Motosiklet tutkunlarının da güvenli sürüş eğitimlerine büyük önem verdiklerini, motosikletlerin bir hız aracı değil, ulaşım aracı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini görmek kentimiz adına çok güzel ve sevindirici. Bu kapsamda güvenli sürüş ve trafik eğitimlerine büyük önem veren 54. Meslek Grubu Meclis Üyemiz Hasan Gürkan Bıyıklı'ya teşekkür ediyorum” dedi.

"Amaç farkındalık oluşturmak"

Alsancak vapur iskelesi önünde toplanan motosiklet tutkunları adına açıklama yapan İZTO Meclis Üyesi Hasan Gürkan Bıyıklı da şunları söyledi: “Motosiklet kullanıcıları adına farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. İzmir'de motosiklet kullanımı epey yaygın ve yeterli sayıda motosiklet kullanımı söz konusu. Ancak, yüzden fazla motosikletle tek bir noktada buluşup, İzmir trafiğini olumsuz etkilememek adına bugünkü etkinlikte görev paylaşımı yaparak katılımcı sayımızı biraz az tuttuk. Çünkü asıl amacımız motosiklet sürücüleri adına bir farkındalık oluşturmak. Araç ve motosiklet sürücülerinin birbirlerine olan saygısını pekiştirmek. Araç ve motosiklet sürücülerine önce kendi güvenlikleri, sonra çevrelerinin güvenliğini düşünmelerini tavsiye ediyorum."