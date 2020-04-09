İZTO'dan ”şehirlerarası görev amaçlı seyahat belgesi” müjdesi

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının istisnasız tüm sektörleri olumsuz yönde etkilediğini, iş dünyasının bu salgından en az hasarla çıkabilmesi için devletimiz tarafından alınan tedbirlere destek olmanın tüm resmi ve özel sektör kuruluşlarının asli görevi olduğunu belirtti. Elmasoğlu, bunun yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren firmaların, kendi iç işleyişlerinde ilave tedbirler alarak salgının yayılmasını engellemek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. İzmir Ticaret Odası olarak, bu olağanüstü koşulları içerisinde üyelerin ticaret hayatlarını devam ettirebilmeleri için sürecin en başından beri yakından takip edildiğini, yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlara aktarılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Elmasoğlu, İçişleri Bakanlığının 3 Nisan tarih ve 6235 sayılı genelgesi çerçevesinde şehir giriş/çıkışları için getirilen sınırlama nedeniyle, gümrük müşavirliği hizmetleri ile iştigal eden üyelerin söz konusu hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğine dair yoğun bildirimler alındığını vurguladı. Bunun üzerine, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte İzmir Valiliğine girişimde bulunduklarını kaydeden Elmasoğlu, şehirlerarası görev amaçlı seyahat yapmak isteyen gümrük müşavirlerinin seyahat izin belgesi başvurularının İZTO'ya yapılması ve İZTO tarafından valiliğe iletilmesinde mutabık kalındığını söyledi.

48 saat önce

Elmasoğlu, "Böylece, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının görev amaçlı olarak gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için bahsi geçen bakanlık genelgesi doğrultusunda seyahat izin belgesi düzenlenebilmesi amacıyla başvuru formlarını seyahatlerinden 48 saat önce eksiksiz olarak doldurarak, imzalı bir şekilde ekleri ile birlikte gumrukseyahatizni@izto.org.tr adresine iletmeleri yeterli olacak" dedi. İZTO'ya yapılan başvurular toplu olarak İzmir Valiliğine iletilecek ve valilik tarafından düzenlenecek Seyahat izin formları, İZTO'dan elden teslim alınabileceği gibi başvuru sırasında belirtilen adrese kargo ile gönderilmesi de mümkün olacak. Bu uygulamanın gümrük müşavirlerinin yaşadığı sorunlara çözüm olacağına inandığını belirten Elmasoğlu, İZTO olarak bu sıradışı koşullar içerisinde üyelerin her türlü sorunun çözümü için ellerini taşın altına koymaya ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.