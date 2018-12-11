İZTO'dan "Tüketicinin Korunması Kanunu" toplantısı

Dr. Mustafa Tanyeri, "Aslında Türkiye'nin bir birikimi var. Sadece problemimiz biraz kağıt üzerindeki uygulamaların sahada uygulanması ve ihlal edilenlerle ilgili yaptığımız disipline edici faaliyetlerin yeterli olmaması" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Oturum başkanlığını İZTO Meclis Üyesi Metin Aztekin'in yönettiği toplantıya; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü de katıldı. Toplantıda, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti Servis Sorumlusu Aynur Gülsüm Marasalı ve İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan sunum yaptı.

“Gelenekte ahilik kültürü var”

Toplantıda konuşan İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, "Türkiye bu konuyla ilgili uzun soluklu yolculuğu var. Ondan da önce çok uzun yıllardan beri dünyanın da gündeminde. Şu anda çok katı bir şekilde AB üyesi ülkelerde uygulanıyor. Türkiye de belli aşamadan sonra bu mevzuatı adapte etti. Türkiye'de bu konuya çok da yabancı değil. Tüccar kesiminin çatısı olan ticaret odaları geleneğinde Anadolu'da yeşermiş olan ahilik geleneği var. Bu gelenekte genelde tüketicinin sağlık ve güvenliğinin tazmin edilmesi ve birçok hakkının teslim edildiğini görüyoruz. Türkiye ve üzerinde oturduğu miras dünyanın en güzel örneklerini oluşturuyor. Aslında Türkiye'nin bir birikimi var bu konuda. Sadece problemimiz biraz kağıt üzerindeki uygulamaların sahada uygulanması ve ihlal edilenlerle ilgili yaptığımız disipline edici faaliyetlerin yeterli olmaması" dedi.

"Yeni düzenlemeler gündeme gelecek"

Tüccar ve tüketicinin etle tırnak gibi olduğunu kaydeden Tanyeri, "Bir tanesi sunan, diğeri bu hizmeti fayda elde edilen kesim. Modern düzenlemelerin yapıldığı temel haklardan bugüne geldik. Dünün bazı düzenlemeleri dünde kaldı artık yeni şeyler söylemek lazım. Dünya farklı mecraya gidiyor. Dijital devrim var ve daha bunun başındayız. Nereye gideceği konusunda kimsenin kesin hüküm yok. Örneğin elektronik ticaretle ilgili düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesine neden olacak çığ gibi bir pazar var. Bu konutla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelecek. Bunun anayasal hak olarak devletin tüketicilerin sağlık ve güvenliğini koruma yükümlülüğü olarak mutlaka hayata geçirmesi, kontrol edilmesi ve hayatın bir parçası haline gelmesi lazım" diye konuştu.

“Bizim bir yerde olma şansımız yok”

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü de, "Ben hem tüketici hakem heyetleri koordinasyonlarını yapıyorum, hem de tüketici hakem heyetine başkanlık ediyorum. Çalışmalarımızda, hakem heyetlerinde kararlar alıyoruz ve bu kararlardan siz esnaf ve tüccarın zarar gördüğünü de müşahede ediyoruz. Bizim bir yerde olma şansımız yok. Kanuna baktığımızda kaymakamlıklarda tüketici hakem heyetlerine kaymakamlar başkanlık ediyor, ilde de ticaret il müdürleri sorumlu. Bizim bir yerde olma şansımız yok. Hizmet sunan da alan da bizim için et tırnak. Ahilik kültüründen terbiye alan insanlar asla kimseye zarar verme düşüncesinde değil. Her şeyi kayıtlı, adresleri belli ama sonuç itibariyle uyuşmazlığa girdikleri bir takım müşterileri de var. Bununla ilgili çalışmalar yapılaması gerektiğine inandığımı söyledim ama geçmişte bu ortamı bulamadım" diyerek yapılan toplantıların faydalı olacağını belirtti.