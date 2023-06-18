İZTO'dan üyelere “fuar” dopingi

Türkiye'de üyelerine düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek oda olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2023 yılının ocak ayından itibaren toplam bin 139 üyeye 11 milyon 439 bin TL fuar teşviki sağladı. İzmirli firmaların yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımının hem yeni işbirlikleri hem de kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuar teşvikleri konusunda Türkiye'de öncü ve örnek oda olmaya devam edeceklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası tarafından 2022 yılında üyelere yönelik gerçekleştirilen algı anketinde, en çok bilinen ve memnuniyet duyulan hizmetler arasında ilk sırada yer alan “fuar teşvikleri”, 2023 yılının ilk yarısında da hız kesmeden devam etti. Bireysel stantla katılım destekleri çerçevesinde yurt içi fuarlarda stant açan 170 üyeye, yaklaşık 4 milyon teşvik sağlandı. Yurt dışında 11 fuara 226 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen grup ziyaret organizasyonları ve yurt dışı fuarlarda stant açan 27 üye için yaklaşık 3,5 milyon TL destek ödemesi yapıldı.

Yalnızca standa değil, ziyarete de destek

Üyelere yalnızca stant açtıklarında değil, aynı zamanda ziyaret ettikleri fuarlar için de destekler sunan İZTO, yılbaşından bugüne 17 yurt içi fuara 716 üyenin katılımını sağladı. Uçak biletleri ve konaklamaları için 1 milyon 293 TL destek verildi. Üyelere yönelik gerçekleştirilen şemsiye stant organizasyonları ve İZTO'nun kurumsal olarak temsil edildiği diğer fuar katılımları için de toplam 2 milyon 740 bin TL katkı sağlandı.

“Fuarcılık hizmetlerimizde öncü ve örnek odayız”

Ürün ve hizmetlerin tek bir çatı altında en etkili sunumlarla fiziksel olarak sergilenebildiği fuarları çok önemsediklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ticaret Odası olarak yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılan veya fuarları ziyaret eden üyelerimize yaklaşık 25 yılı aşkın süredir fuar destekleri sunuyoruz. 90 bin civarındaki üyelerimizden ve üyelerimizin temsil edildiği meslek komitelerinden gelen öneriler ile her yıl bu desteklerimizi üyelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirerek güncelliyoruz. Fuarlar, üyelerimizin ciddi iş bağlantıları kurduğu organizasyonlar. Ayrıca kentimizin tanıtımında da önemli rol üstleniyorlar. Üyelerimizden aldığımız güçle, fuarcılık hizmetlerimizi öncü ve örnek oda olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Sistem nasıl işliyor?

İzmir Ticaret Odası'na vadesi geçmiş aidat borcu olmayan tüm üyeler mevzuat çerçevesinde fuar teşviklerinden yararlanabiliyor. Üyeler, fuarcılık ile ilgili hizmetlere ilişkin detaylı bilgilere İzmir Ticaret Odası web sitesi ana sayfasında (https://www.izto.org.tr/tr) “Ticaret Noktası” bölümünde yer alan linklerden ulaşabiliyor. Başvurular da yine aynı sayfalarda yer alan yönlendirmelerle gerçekleştiriliyor.