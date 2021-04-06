İZVAK'ta genel kurul yarın yapılacak

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) genel kurulu, 7 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak. Seçim öncesinde mevcut başkan Ali Erten, altı profesyonel kulübün desteğini alıyor.

İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), genel kurul 7 Nisan Çarşamba günü (yarın) yapılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurul, saat 16.00'da başlayacak.

6 kulüp 'Ali Erten' dedi

Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor kulüplerinin desteğini alan Ali Erten, seçime güçlü bir şekilde giriyor. Geçen beş yıllık süreçte barış ve hoşgörü dilinin önemli kazanımlar getirdiğini, tartışma ve çekişmelerden uzak durup, uzlaşı ve ortak akılla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ali Erten, "En büyük temennimiz bunun artarak devam etmesi ve kazananın daima İzmir kulüpleri olmasıdır" dedi.

İzmir kulüpleri saha dışında birleşti

İzmir kulüplerinin artık birlikte hareket ettiğine dikkat çeken İZVAK Başkanı Ali Erten, "Büyük emekler sonrasında 2019 yılı mart ayında imzalanan İş Birliği Protokolü, bu yönde bir milattır. Sahada sportif rekabeti sonuna kadar yaşayan kulüplerimiz, saha dışında birlikte hareket ederek bütün Türkiye'ye örnek oldular. Kulüp başkanlarımıza ve yönetimlerine bir İzmirli olarak teşekkür ederim. ‘Futbolda İzmir İklimi' diye adlandırdığımız bu dönemin sürmesi; kulüplerimizin tesisleşmesi, kalıcı ve daha büyük gelirler elde etmesinin de temelini oluşturuyor. Eğer üyelerimiz onay verirlerse devam eden işlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra, kulüplerimizle birlikte belirlediğimiz yeni hedeflerimiz var. Bize her zaman destek veren diğer sivil toplum kuruluşları, devletimiz ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki üç yıl içerisinde bütün İzmir'in gurur duyacağı gelişmelere tanık olacağız" diye konuştu.

Genel kurulda pandemi önlemleri

İZVAK Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın ve İzmir Valiliği'nin talimatlarına uygun olarak pandemi önlemleri kapsamında yapılacak. Salonda kişi başına 8 metrekare yer ayrılacak. Alana vakıf üyeleri, davetli protokol, TSYD tarafından akredite edilen gazeteciler ve resmi görevliler dışında kimse alınmayacak. Kapılarda HES kodu kontrolü, ateş ölçümü yapılacak. Kapıda maske ve dezenfektan dağıtılacak. İmzalar tek kullanımlık kalemlerle atılacak, güvenlik, ambulans ve sağlık ekibi görev yapacak.