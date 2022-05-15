Jandarma ekipleri engelli sporcuların yüzünü güldürdü

Engellilerle birlikte spor yapan jandarma ekipleri, sporcuların yüzlerini güldürdü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan engelli sporcularla buluştu. Basketbol, boccia, goalball ve masa tenisi gibi birçok alanda engelli sporcularla buluşan jandarma ekipleri, sporcularla keyif dolu vakit geçirdi. Jandarma kamuflajlarıyla parkeye çıkan ve sporcularla birlikte maç yapan ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.

Engelli sporcular, kendileriyle bir araya gelen jandarma ekiplerine teşekkür etti.