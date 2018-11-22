Jandarma hırsızları uykuda enseledi

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde girdikleri evden nakit para çalarak kaçan hırsızlar, uyuyakaldıkları arabada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde İnönü Mahallesi 148/1. Sokak'ta Fetrettin Ö.'nün evine saat 03.15 sularında hırsızlar girdi. Hırsızlar, evde bulunan 2 bin TL nakit parayı çalarak olay yerine geldikleri arabayla kaçtı. Saat 05.40 sularında ev sahibi Fetrettin Ö., evinde hırsızlık olayının yaşandığını ve paralarının çalındığını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'nı aradı. Eve giden jandarma ekipleri, titiz bir çalışma başlattı. Evin içerisinde ayakkabı izine, evin dışında ise araba lastiği izine rastlayan jandarma, ipuçlarını topladı. Bölgede de devriyeleri arttıran jandarma, bir şüpheliyi yakaladı. Ayrancılar Karakoluna götürülen şahsın ayakkabı izi ile olay yerinden alınan ayakkabı izi eşleşmesi yapıldı. Eşleşmenin olumlu çıkması üzerine şahıs sorguya alındı. Her şeyi itiraf eden İ.Y., hırsızlık olayını 34 VG 6695 plakalı araçla toplam 4 kişi ile gerçekleştirdiklerini anlattı. Şüpheli araç, İzmir-Aydın yolu üzerinde bulunan bir kafenin önünde tespit edildi. Park halindeki aracın içine bakan ekipler, iki şahsın uyuduğunu gördü. Jandarma üçüncü kişinin arabaya gelebileceğini düşünerek araba yakınında pusuya yattı. Üçüncü şahıs arabaya geldiği esnada jandarma harekete geçti ve şahıslar yakalandı. Jandarma, B.Ö., B.Y. ve E.Y.'nin üzerinde toplam bin 660 TL buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Torbalı Adliyesine sevk edildi. Mahkeme 3 şahıs hakkında tutuklama kararı verirken, E.Y. adli kontrol ile serbest bırakıldı.