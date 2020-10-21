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Jandarma kaybolan yaşlı adamı hendek içerisine düşmüş halde buldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından bir hendek içerisine düşmüş halde bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından bir hendek içerisine düşmüş halde bulundu. Oldukça bitkin olduğu belirtilen yaşlı adam, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki İ.G isimli yaşlı adam, kendisine ait traktör ile tarlasına gitmek üzerine evinden ayrıldı ve bir daha yakınları kendisinden haber alamadı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle arama çalışmaları başladı. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, 88 yaşındaki adamı Kadıncık mevkiinde bir hendek içerisine düşmüş ve bitkin halde buldu. Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrollerin ardından ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

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