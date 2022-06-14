Jandarma teşkilatının 183. yılı İzmir'de coşkuyla kutlandı

yıl dönümü İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'de Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenle kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Müzik dinletisinin sunulduğu törende halk oyunları ekibi de dans gösterisinde bulundu. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri personelleri, protokol üyeleri şehit aileleri ve iş adamları katıldı.

“Gece gündüz, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetindeyiz”

Teşkilatın yıl dönümü kutlayan İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, “Jandarma kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

“Jandarma, milletimizle omuz omuza yoluna devam ediyor”

yıl dönümünde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Jandarmanın kurulduğu andan itibaren milleti ile omuz omuza yürüttüğü çalışmaların artık yeni bir konsepte vatandaşıyla, milletiyle iç içe omuz omuza, jandarmamız milletinin hizmetinde, gönül gönüle yoluna devam ediyor. Daha nice yıllara diyoruz. Bizim coğrafyamızdan kaynaklanan, suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması kolluk vazifesinin yanında bu vatana dikilen gözler sebebiyle bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan hain emeller peşinde koşanlar sebebiyle jandarmamızın da emniyetimizin de bunları aşan, bunların üzerinde son kırk yıldır başka vazifeleri var. Bu uğurda çok bedeller ödendi, çok şehitler verildi. Ülkemiz dimdik ayakta duruyorsa, birliğimiz beraberliğimiz devam ediyorsa, al yıldızlı bayrağımız gökte de dalgalanmaya devam ediyorsa, bu ezanlar susmamışsa fedakar jandarmamızın, emniyetimizin ve silahlı kuvvetlerimizin sayesindedir" diye konuştu.