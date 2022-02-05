Jandarma trenlerde 'Huzur uygulaması' yaptı

İzmir'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki tren ve istasyonlarda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 453 kişi sorgulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demiryolu seyahatlerinin yapıldığı sorumluluk bölgesindeki alanlarda, huzur uygulaması gerçekleştirdi. 3 Şubat günü yapılan denetimlerde, Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menemen ve Selçuk ilçelerinde, tren ve istasyonlarda 11 tim ve 36 personel görev aldı. 7 tren ile 11 yolcu istasyonunda çalışmalarını yürüten ekipler toplam 453 kişiye kontrol yapıldı.

Denetimlerde görev alan jandarma personelleri, Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek, trende yolcu olarak bulunan vatandaşlara bu konuda bilgilendirmede de bulundu.