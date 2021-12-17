Jandarmadan 8 bin 263 öğrenciye trafik kurallarıyla ilgili eğitimler verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullarda öğrencilere genel trafik kurallarıyla ilgili olarak bilgilendirme/bilinçlendirme maksadıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul İdareleri koordineli olarak trafik eğitim seminerleri düzenledi. Bu kapsamda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Trafik Timlerince, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başladığı 6 Eylül 221 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde 224 okulda toplam 8 bin 263 öğrenciye günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri genel trafik kurallarıyla ilgili eğitimler verildi. İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar bilgilendirme/bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.