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Jandarmadan Covid-19 tedbirleri denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Covid-19 tedbirleri denetiminde, tedbirlere uymadıkları tespit edilen 4 işyeri ve 53 şahsa toplam 90 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde "Sağlık hepimiz için" mottosuyla "7 gün boyunca 7 konu kapsamında 7 denetim" yapılması kapsamındaki genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirleri denetimi yaptı. Bu kapsamda 196 berber- kuaför ve güzellik merkezi, 5 AVM içerisinde bulunan 43 işletme, 22 ticari taksi ile 7 taksi durağı, 23 pazar yeri, 569 şehir içi ve şehirlerarası ulaşım aracı, 352 kahvehane-kıraathane, 40 çay bahçesi, 417 lokanta-restoran-kafe, 12 spor merkezi, 190 sahil bandı-piknik alam-mesire yeri, 34 konaklama tesisi, 4 dernek/lokal, 85 nikah ve düğün salonu, 55 internet kafe ve elektronik oyun salonu, 1 spa merkezi, 58 halı saha ve 5 bilardo salonu, 4 luna park, 4 ganyan bayi, 327 cami, 4 organize sanayi bölgesi ile 285 fabrika/işletme ve 255 personel servisi, 339 izolasyon tabi kişi, denetlendi. Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 4 işyeri ve 53 şahsa toplam 90 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.

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