Jandarma'dan DEÜ'ye anlamlı emanet

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin bahçesine, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından yaptırılan Türk Bayrağı Anıtı, düzenlenen tören ile açıldı. Buca'daki tarihi köşkte; Jandarma Komanda Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Jandarma Komando Okulu Komutanı Albay Tolunay Başer, DEÜ mensupları ve davetlilerin katılımı ile düzenlenen programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, müzelerinde Türk Bayrağı Anıtı'nın açılmasından onur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sembollerine her zaman önem verdiklerini belirten Rektör Hotar, “Rektörlük olarak, asil milletimizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti al bayrağımıza olan kat'i bağlığımızı göstermeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin vatan sevgisini pekiştirmeye; milli ve manevi değerlerimizin önemini vurgulamaya her daim dikkat ediyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz yıl güzel İzmirimizin kurtuluş günü olan ve ismini gururla taşıdığımız 9 Eylül tarihinde, Yüce Meclisimizin değerli Başkanı Sayın Mustafa Şentop beyefendinin teşrifleri ile müzemizin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Aradan geçen zamanda DEÜ Bayrakbilim Müzesi adına onur verici gelişmelerin olduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Bu süreçte muhterem Cumhurbaşkanımızın yüksek müsaadeleri ile Cumhurbaşkanlığı Forslu Türk Bayrağımızı müzemize emanet aldık. Yine Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağımızı da, Milli Savunma Bakanlığımızın izni ile emanetlerimiz arasına kazandırdık. Bugün de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yıl dönümü nedeni ile Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından müzemizin bahçesine yaptırılan Türk Bayrağı Anıtı'nın açılış heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

"Jandarmamız candır"

Jandarma Teşkilatının Türkiye'nin gururu olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Jandarmamız; köyde muhtarın can yoldaşıdır, karnı aç olanla ekmeğini paylaşandır, yolunu kaybedenleri arayandır, çobanın dağdaki koyunlarını bulandır, okulun duvarlarını boyayandır, kimsesizlere yardım eli uzatandır, kötülüğün ve musibetin karşısında durandır, ülkemizin bekasını savunandır; adaletin vicdanıdır, asayişi sağlayandır. Jandarmamız; candır, asil milletimizin merhameti ve korkusuz evlatlarıdır. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ve birazdan açılışını yapacağımız bu eseri üniversitemize kazandıran da kahraman jandarmamızdır. O yüzden bizler, köylüsü-şehirlisi, yaşlısı-genci, akademisyeni-öğretmeni ile jandarmamız ile iftihar eder; ona sevgimizi her fırsatta dile getiririz” ifadesinde bulundu.

DEÜ ailesi olarak, Jandarma Teşkilatına her konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını vurgulayan Rektör Hotar, “Üniversitemizdeki sosyal tesislerimizin kapısı sonuna kadar jandarmamıza açıktır. Fiziki imkânlarımız ya da hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde eğitim faaliyetlerimiz olsun, her konuda jandarmamızla işbirliği yapmaktan da onur duyarız. Atatürk'ün ifade ettikleri gibi, 'Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.' Üniversite olarak bizler de, kanun ordumuzun destekçisi olduğumuzu bir kez daha açıkça beyan ederiz” dedi.

Kardeş müze olacaklar

Törende konuşan Jandarma Komanda Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Türk Bayrağı Anıtını Bayrakbilim Müzesine yaptırmaktan onur duyduklarını söyledi. Tuğgeneral Çolak, Foça Jandarma Komando Okulu'nda bulunan komanda müzesi ile Bayrakbilim Müzesini kardeş yapmak istediklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Tuğgeneral Çolak, Rektör Hotar'a komanda bıçağı hediye etti.