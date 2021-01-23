Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İzmir'de jandarmanın 502 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında aranması olan 39 şahıs yakalanırken, 28 araç ise trafikten men edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler başta terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele olmak üzere pandemi tedbirlerinin denetimi, halk sağlığının ve genel ahlakın korunması tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması yaptı. 502 personelin katılımı ile 110 farklı noktada icra edilen denetimlerde 8 bin 498 şahsın sorgusu yapılırken; 1 hırsızlık, 1 cinsel saldırı, 2 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 30 yoklama kaçağı, 2 borçlunun ödeme şartı ihlal, 1 banka kredi kartlarını izinsiz kullanma, 1 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve 1 nafaka yükümlüğünü ihlal suçlarından aranan toplam 39 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı.

4 bin 51 aracın denetlendiği uygulamalarda, 28 araç trafikten men edilirken, 82 araç hakkında da 63 bin 668 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 1 tabanca, 2 mermi, 88,79 gram esrar ve 63 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

Covid-19 kapsamında yapılan denetimler sonucunda ise tedbir kurallarını ihlal eden 4 şahsa toplam 10 bin 350 TL idari yaptırım uygulandı.