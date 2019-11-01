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Jandarmadan kaçak tütün satışı yapanlara darbe

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kaçak tütün satışı yapan kişilere ve işletmelere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak tütün satışı yapan kişilere ve işletmelere yönelik operasyon düzenlendi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Torbalı ilçesinde kaçak tütün satışı yapan kişilere ve işletmeye yönelik operasyon yaptı. Torbalı Sulh ve Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı ile kontrol ve denetimler yapan jandarma ekipleri, 68,502 gram kıyılmış tütün, 17 kutu makaron ve 35 adet 20'lik paketlenmiş satışa hazır kaçak sigara ele geçirdi.


Öte yandan yapılan kontrolde ticari amaçla tütün ve tütün mamulleri üreten, bulunduran veya nakleden, satışa arz eden veya satan 5 işletmeye toplam 15 bin 98 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca bir işletme hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 18'inci madde uyarınca adli işlem başlatıldı.

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