Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri polise yakalandı: 3 tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan ve kaçarken otomobilden 1 kilogram esrarı yol kenarına atan şüpheliler polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçken Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü, ilçe merkezi tarafına doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma tarafından durum Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İlçe girişinde önlem alan polis ekiplerinin de ‘dur' ihtarına uymayan araç, kısa süreli kovalamacanın ardından İnönü Caddesi üzerinde ekipler tarafından yakalandı.

1 kilogram esrarı yol kenarına atmışlar

Ekipler tarafından durdurulan aracın içerisindeki M.Ö., S.A. ve U.A. araçtan indirilerek incelemeleri yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmadan önce içerisinde 1 kilogram esrar bulunan poşeti yol kenarına attıkları tespit edildi. Polisin dikkatinden kaçmayan uyuşturucu madde dolu poşet ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

3 zanlı tutuklandı

Gözaltı işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.