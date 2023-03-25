Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İzmir’de jandarma ekipleri, 250 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.
İzmir'de jandarma ekipleri, 250 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu genelge çerçevesinde, "Jandarma-Okul El Ele" projesi yürüttü. Proje dahilinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde özel bir okulda öğrenim gören 250 öğrenciye, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı eşliğinde teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtılırken, eğitim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.