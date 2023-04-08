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Jandarmadan öğretmen ve öğrencilere siber eğitimi

İzmir’de jandarma ekipleri, 57 okulda öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.

İzmir'de jandarma ekipleri, 57 okulda öğretmen ve öğrencilere siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişisel verilerin önemi ve siber suçlarla mücadele yöntemleri ile ilgili olarak 1-6 Nisan tarihleri arasında Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 57 okulda eğitim verdi. Siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitiminde öğretmen ve öğrencilere nelere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde eğitimleri sürdüreceği bildirildi.

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