Jandarmadan operasyon: İzmir'de 2 kişi yakalandı

İzmir’in Beydağ ilçesinde yapılan operasyonlarda, iki farklı suçtan aranan iki zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan operasyonlarda, iki farklı suçtan aranan iki zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.K., ekiplerin yaptığı başarılı operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı bir başka operasyonda da Beydağ ilçesi Kurudere Mahallesi'nde; cebir, hile, şiddet kullanarak kisiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan İ.K. da evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından suçlu oldukları belirlenen iki şüpheli tutuklanarak Kaymakçı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.