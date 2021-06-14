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Jandarmadan su altında yıl dönümü kutlaması

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın 182’inci yıl dönümünü su altında kutladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yıl dönümünü su altında kutladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı sahilinde Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle su altına dalış yaptı. Denizin metrelerce altına inen dalgıç jandarmalar, burada Mustafa Kemal Atatürk ve "Jandarma teşkilatımızın 182'inci yıl dönümü kutlu olsun" yazılı poster açtı.


Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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