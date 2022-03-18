Jandarmadan terör operasyonu

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın 10'u erkek olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesi doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın 10'u erkek olmak üzere toplam 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin gözaltı ve adli işlemlerine devam ediliyor.