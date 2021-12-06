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Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla, traktör sürücülerini bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik proje çalışmalarına başladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla, traktör sürücülerini bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik proje çalışmalarına başladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında yapılan planlama doğrultusunda traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak için "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla, traktör sürücülerini bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik proje çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk toplantı, 3 Aralık günü Torbalı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler tarafından sürücülere, traktörlerin kara yollarında kullanımı esnasında dikkat edilecek genel trafik kuralları, römorkların arkasında bulunması gereken reflektörler, koruma çerçevesinin (Rops demirinin önemi ve sarı çakar lambanın kullanımı, traktör römorklarında yolcu taşınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile gece şartlarında traktör kullanımı konularında eğitimler verildi.


Eğitimlerin il genelinde, önümüzdeki dönemlerde de devam edileceği bildirildi.

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