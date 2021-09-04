Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

İzmir'in 14 ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, binlerce kök kenevir ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 26 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Karaburun, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere toplam 14 ilçede, cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar düzenledi.

Jandarma narkotik timlerinin, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ormanlık alan içerisinde yasadışı olarak ekili vaziyette toplam bin 155 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 4 kilo 373 gram kubar esrar maddesi, 18 adet sentetik hap, 6 gram bonzai maddesi, 48 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği operasyonlarda, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.