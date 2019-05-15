Jandarmanın operasyonu anne ile bebeğini hayata bağladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalanırken, hamilelik sebebiyle fenalaşan Kongolu bir göçmen, jandarma tarafından hastaneye yetiştirildi. Kongolu kadının sağlıklı bir çocuğu dünyaya gelirken, jandarmanın bu operasyonu anne ve çocuğunu hayata bağladı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde, gece saat 02.00 sularında İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler; Afgan, Kongo ve Suriye uyruklu 6'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin yakalanışı sırasında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan ve hamile olan Kongolu Silvi Matonda (33) bir anda fenalaştı. Kongolu kadının fenalaştığını gören jandarma ekipleri, hemen harekete geçerek düzensiz göçmeni Seferihisar Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Jandarma hem anne hem yeni bebeği hayata bağladı

Doktorlarca gerekli müdahaleler yapılan Kongolu mülteci, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Ekiplerin zamanında yaptığı operasyonla anne ve bebeği adeta hayata bağlandı. Jandarmaya bağlı ekipler doğumdan sonra da hem anneyle hem de dünyaya gözlerini açan bebeğiyle yakından ilgilendi.

Öte yandan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışı organize edenlerle ilgili soruşturma sürerken, mülteciler yapılan sağlık kontrollerinin ardından yabancılar şubesine gönderildi.