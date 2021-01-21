İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişim engellendi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 15 müstehcen ve 44 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit etti. Ekipler siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdi. 59 internet sitesine erişim BTK tarafından engellendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.