Japon “Kaizen” felsefesi Bayraklı'da

Türkiye'de ilk kez İzmir'in Bayraklı ilçesinde uygulanan “Halk 5S” projesi kapsamında Bayraklı Anadolu Lisesinde düzenlenen çevre farkındalık etkinliklerine katılan Japon temizlik gönüllüsü Tanaka San, çevre temizlendikçe toplumda suç oranının da azaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk-Japon dostluk derneği olan AOTS'un işbirliğinde hazırlanan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan “Halk 5S” projesi kapsamında Bayraklı Anadolu Lisesinde düzenlenen çevre farkındalık etkinliklerine Japon Clean Up Society yöneticisi Tanaka San ile Romanya'dan gönüllü derneği başkanı Julien Bratu katıldı.

Japoncada ‘ayıklama', ‘düzenleme', ‘temizlik', ‘standartlaşma' ve ‘iç disiplin' anlamlarına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan “Halk 5S” projesi kapsamında seçilen okullardan biri olan Bayraklı Anadolu Lisesinde ‘5S' teknikleri ile öğrencileri ve çevreyi bilgilendirme çalışmaları, sınıf ve koridorların düzenlenmesi, bahçenin temizlenmesi ve çiçeklendirilmesi, bahçe duvarlarının grafiti ve resimlerle güzelleştirilmesi gibi etkinlikler yapıldı.

“Çevreyi temizlerken insanlarının kalplerini de temizlemiş oluyoruz”

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner tarafından başlatılan proje kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Japon Clean Up Society Yöneticisi Tanaka San, Japoncada değişim anlamına gelen “kai” ve iyileştirme anlamına gelen “zen” sözcükleriden oluşan “Kaizen” felsefesinin sürekli iyileştirilen ve geliştirilen bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bu düşüncenin başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli araçlardan birinin de “5S” adı verilen teknik bilgi olduğundan bahseden Tanaka San, “Bu projeyi uyguladığımız bölgelerde çevre temizliği arttıkça suç oranlarının da azaldığını gördük. Bu projeyle aslında çevreyi temizlerken insanlarının kalplerini de temizlemiş oluyoruz” dedi.

Japonya dışında Romanya ve Macaristan'da da uygulanan “Halk 5S” projesinin Türkiye'de ilk kez Bayraklı'da uygulandığına dikkat çeken AOTS Dernek Başkanı Tayfun Çaylan, “Japonya'da ve Romanya'da bu süreçleri yönetmiş deneyimli kişileri davet ettiğimiz bu etkinlikte, öğrenci ve öğretmenlerimizle işbirliği yaptığımız için de çok mutluyuz” diye konuştu.

Bayraklı Anadolu Lisesi Müdürü Şükrü Celepli ise temizlik ve düzen anlamında süreklilik ve iç disiplin sağlamanın öğrenciler için daha güzel bir gelecek oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.