Japon uzmandan öğrencilere deprem eğitimi

Japon Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Radikal Okulları Buca Kampüsünde düzenlenen "Deprem, Yapı Güvenliği ve Afete Hazırlık" panelinde öğrencilere doğal afetin risklerini anlattı.

Radikal Okulları Buca Kampüsü, "Deprem, Yapı Güvenliği ve Afete Hazırlık" paneline ev sahipliği yaptı. Panelde, Buca Belediyesi ARGE Başkanı Filiz Basmacı moderatörlük yaparken, Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş, Buca Kent Konseyi Yöneticisi ve İnşaat Mühendisi Servet Arga, Japon Yüksek İnşaat Mühendisi ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki de konuşmacı olarak doğal afetin risklerini öğrencilere anlattı.

“Türkiye'nin bina karnesi zayıf”

Türkiye'nin bina karnesinin zayıf olduğunu belirten Yoshinori Moriwaki, “Türkiye'de yapı stokunun yüzde 67'si kaçak” dedi. Yaklaşık 31 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Moriwaki, ülkemizdeki kaçak yapılaşmanın yapı güvenliğini tehlikeye attığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Moriwaki, keyifli sunumu sırasında zaman zaman öğrencilerle de şakalaştı. Moriwaki, Japon ve Türk halklarının benzerliklerinden de bahsederek öğrencileri bilgilendirdi.