Jinekolojik kanserlere laparoskopik ameliyat

Dr. Tevfik Güvenal, laparoskopik (kapalı) ameliyatların jinekolojik kanserler içinde özellikle rahim içi kanserler ile erken evre yumurtalık kanserlerinde uygulandığını söyledi. Rahim içi kanser tanısı alan hastaların çoğunda obezite sorunu olduğunu da belirten Dr. Güvenal, “Obez ya da kilolu hastalarda laparoskopik yöntemler daha başarılı olmaktadır” dedi.

İzmir Kent Hastanesi jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Dr. Güvenal, jinekolojik kanserlerde laparoskopik ameliyatların hastalara sağladığı konfora dikkat çekti. Güvenal, laparoskopik ameliyatların hastaların erken iyileşmesini, daha az ağrı duymasını, hastanede daha az yatmasını, günlük aktivitesine daha erken dönmesini sağlayan ameliyatlar olduğunu kaydetti.

Bu yöntemin karın bölgesinde daha iyi kozmetik sonuçlar alınmasını da sağladığını belirten Dr. Güvenal, şunları söyledi: “Laparoskopik ameliyatlar, özellikle endometrium (rahim içi) kanserleri ve erken evre over (yumurtalık) kanserlerinde uygulanmaktadır. Endometrium kanseri en sık görülen jinekolojik kanser olup bu olguların çoğunda obezite söz konusudur. Özellikle obez ya da kilolu hastalarda açık ameliyatlar uzun süren yara yerinde sorunlara neden olmakta ve yara yerinin iyileşmesi gecikmektedir. Dolayısı ile bu olgularda laparoskopik yöntemler daha başarılı olmaktadır. Over yani yumurtalıkta kanser şüphesi olan kist ya da kitlelerde de laparoskopik ameliyatlar başarı ile uygulanabilmektedir. Kanser şüphesi ile yapılan ve kanser tanısı alan over kitleleri olan olgularda kanserin yaygınlığının saptanması işlemi olan evreleme cerrahisi de laparoskopi ile yapılabilmektedir.”

Öte yandan Dr. Güvenal, jinekolojik kanserlerin, diğer kanserler gibi multidisipliner yaklaşımla, yani ilgili tüm branşların katılımı ile yönetilmesi gereken hastalıklar olduğunu ifade etti. Güvenal, ilgili tüm branşları bünyesinde barındıran Kent Sağlık Grubu'nda jinekolojik kanserlerin tanı, tedavi ve tedavi sonrası izlemine kadar tüm aşamaların tek çatı altında verildiğini vurguladı.