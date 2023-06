Jorge Jesus: "Geleceğimle ilgili kararı başkanımıza söyledim"

İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili kararı başkanımıza söyledim" dedi.

Fenerbahçe ile Başakşehir, yarın saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: "Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, konuşmasına Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başladı. Belözoğlu, ardından final maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene geldiğimizden bu yana takımdaki bütün kardeşlerimle, arkadaşlarımla beraber önemli işler başardık. Yarın bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimiz zaten söylememe gerek yok, çünkü çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ben de her zaman farklı yerde olan bir kulüp, bir camia. Önemli olan dostça, sahada hak edenin kazandığı bir maç olması. Yarın keyifli bir maç olacak, her iki takımımız için zor maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Yarın yüksek seviye motivasyon gerekiyor. Yukarıya doğru ivmelenen bir performansımız olduğunu düşünüyorum. İki takım için de kolay bir maç olmayacak. Son dönemde iyi işler yapıyoruz. Kafamızda bir senaryomuz var, umarım gerçekleşir ve kupayı kazanan taraf biz oluruz. Karşımızda önemli bir takım var. Biz de iyi bir takımız. Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de iyi bir takımız. Biz de güçlü bir takımız, güçlü yönlerimiz var. Her iki takımın oyuncuların motive olması gereken üç tane kupa var ülkemizde. Bir tanesini Galatasaray kazandı, iki kupa hala boşta duruyor. Bu iki kupayı kazanabilecek iki takım var. Birisi Fenerbahçe, birisi biz. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu maçı kazanıp ve sonrasında Süper Kupa'yı da kazanmak. İki takım oyuncuları da bence böyle düşünürse çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus ise Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk halkı ve taraftarlar için çok değerli olduğunu ifade ederek, Türkiye'de çok güzel statların olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam, “Yarın burada final için çok güzel atmosfer oluşacağına inanıyorum. Kupayı bizim kadar rakip de istiyor. Fenerbahçe 8 senedir kupa alamadı. Hepimiz yarın finalde elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. İnanıyorum ki kupayı alırız. Uzun süredir kupa kazanamamak baskı oluşturuyor. Bizim sorumluluğumuz bu baskının üstesinden gelebilmektir. Fenerbahçe dinamiği gereği finaller oynar, bunlara hazır olacağız. Bu sezon ilginç ve güzel şeyler başardık ama şampiyon olamadık. Türkiye Kupası'nı kazanma şansımızı gerçeğe çevirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Jesus, yarınki maçta taraftardan destek isteyerek, “Yarın umarım bizim taraftarımız daha fazla olur ve bize destek verirler. Destek çok önemli. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Geleceğimle ilgili ise kararımı ben başkanımıza söyledim. Sadece o biliyor. Burada önemli olan ben değilim. Önemli olan final. Benim ülkem Portekiz'de futbol finalleri her zaman şenlik havasında geçer. Burada da böyle olmalı. Bu kupaya çok değer veriyoruz, hem kupaya hem rakibimize çok saygı duyuyoruz. Lig artık geride kaldı. Geride kalanlar için konuşmaya gerek yok. Sadece Türkiye Kupası'nı kazanmak başarı değildir. Benim için başarı iki kupayı kazanmaktı. Sadece Türkiye Kupası'nı alarak başarı olmaz” sözlerine yer verdi.