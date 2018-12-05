Kabızlık deyip geçmeyin

Azmi Serin, her 10 yetişkinden birinde kronik kabızlık görüldüğünü ifade ederek, "Oysa kabızlık bir sonuçtur; nedenlerinin belirlenmesi ve ondan sonra tedavi edilmesi gerekmektedir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kabızlığa neden olan hastalıkların da erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir" dedi.

Azmi Serin, kronik kabızlık rahatsızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Kabızlıkla çok sık karşılaşıldığını ifade eden Uzman Dr. Serin, mutlaka bu tür hastaların doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. Doktora gitmek yerine eşinin, dostunun tavsiye ettiği ilaçları kullanıp diyetlerini uyguladığını dile getiren Uzman Dr. Serin, sorumluluğu herkesin kendisinde araması gerektiğini söyledi.

Şehir yaşamının getirdiği beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve çalışma koşullarına bağlı olarak ulaşım araçlarının sık kullanımı sonucu barsak alışkanlıklarının da değiştiğini kaydeden Kent Bayraklı Tıp Merkezi Azmi Serin, "Oysa kabızlık bir sonuçtur, nedenlerinin belirlenmesi ve ondan sonra tedavi edilmesi gerekmektedir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kabızlığa neden olan hastalıkların da erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Kabızlık; haftada 3'ten az dışkılama yapma durumu olarak tanımlanabilir. Kısa süreli kabızlık önemli değildir; ancak 3 aydan fazla devam eden kabızlık durumu kişinin günlük yaşamını da etkilediğinden araştırılması gerekmektedir. Kronik kabızlık olarak tanımlanan bu durum yetişkin her 10 bireyden birinde görülüyor. Normal sağlıklı bir birey 24-48 saat içinde tuvalete gidip dışkılama işlevini yerine getirir. Kabızlığı olanlarda bu süre 60-120 saate uzayabilir. Kabızlık başlıca iki nedene bağlı olarak gelişir; birincisi bağırsaklardan gıdanın sindirilmesi ve kalın barsak (kolon) sonuna, makat ağzına gelmesinin uzamasıdır. İkincisi ise; kalın bağırsağa gelen dışkının bağırsaktan atılımının gecikmesidir. Onun için kabızlığa neden olan durumun belirlenmesi ve ona göre tedavinin yapılması gerekmektedir" dedi.

"Birden çok nedeni olabilecek kabızlık sorunu ise önemsenmiyor"

En sık görülen kabızlığın düzensiz ve yetersiz beslenmeye bağlı kabızlık olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Serin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenli dışkılama alışkanlığı oluşması için yeterli lifli gıdaların düzenli alınması ve belirli zaman aralıklarında tuvalete gidilmesi gerekmektedir. Genç ve çalışan bireylerde, gerek beslenme gerekse gerekli fiziksel aktivite düzenli ve yeterli yapılmadığından bu tür kabızlık şikayetlerini daha sık görmekteyiz. Hijyen nedeniyle tuvalete gitmemek de bir neden; ayrıca kabızlığa kullanılan çeşitli ilaçlar, metabolik, hormonal ya da sindirim sistemine bağlı nedenler yol açabilir. Birden çok nedeni olabilecek kabızlık sorunu ise önemsenmiyor ve büyük hata yapılıyor. Önemsenmiyor; çünkü sık görülüyor, kişi arkadaşında, komşusunda da bu şikayetin olduğunu öğrenince onların tavsiyelerine uyuyor. Önerilen ilacı alıp kullanıyor, diyeti uyguluyor. Oysa kabızlık bir sonuçtur; nedenlerinin belirlenmesi ve ondan sonra tedavi edilmesi gerekmektedir; ama kabızlık nedeniyle doktora başvurular maalesef çok geç olmaktadır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kabızlığa neden olan hastalıklarında erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Kolon kanseri bunlardan biridir."