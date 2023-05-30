Kabızlık şikayetiyle gitti, kolon kanseri çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şükrü Buğa, kabızlık ve karın ağrısı şikâyetleriyle gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi. Buğa, kitlenin onkolojik cerrahi ile alınması sonucunda sağlığına İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde kavuştu.

1 yıldır karın ağrısı ve kabızlık şikâyetleri yaşayan ve 2 ay önce ağrıları giderek şiddetlenen 70 yaşındaki emekli mali müşavir Şükrü Buğa'nın kalın bağırsağında kitle tespit edilerek ameliyat olması önerildi. Kolon kanseri olduğunu öğrenerek yaptığı araştırmalar sonucunda onkolojik cerrahi alanında deneyimli bir hekim olan Doç. Dr. Tayfun Yoldaş'a ulaşan Buğa, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde gerçekleşen onkolojik cerrahi ile kansersiz yeni hayatına "merhaba" dedi.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Hastamız Şükrü Bey bize karın ağrısı ve kabızlık şikâyetiyle başvurdu. Hastamızı değerlendirdik ve sigmoid kolon dediğimiz kalın bağırsağın son kısmına yakın bir bölgede bir kitle tespit edildi. Bu kitle aynı zamanda bağırsağını tıkamıştı. Dolayısıyla ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ameliyatta ise onkolojik olarak; yani kitlenin etrafındaki lenf bezleriyle birlikte kalın bağırsağın bir kısmını çıkardık ve sonrasında uç uca bir ekleme işlemi uyguladık. Bu tur ameliyatlarda hastanın yaşam konforu da çok önemlidir. Hastamız torbasız kalın bağırsak ameliyatıyla bu süreci daha kolay bir şekilde geçirdi. Hastamızı ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sıkıntı yaşamadan sorunsuz olarak taburcu ettik” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Özellikle 50 yaş üzeri kişilerin risk grubunda olduklarını belirten Yoldaş, “Karın ağrısı, kabızlık, dışkıda kan görme gibi durumlarda mutlaka kalın bağırsak kanseri ya da sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili bir problem olmasın diye bir hekime başvurmalarını öneriyorum” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şükrü Buğa ise ameliyatta emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek şu ifadeler kullandı:

“Çok şükür böylesine önemli bir ameliyat sonrası hemen kendime geldim ve 5'inci günümde taburcu oluyorum. Bu vesileyle herkese vücutlarını iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Karın ağrısı, kabızlık gibi geçmeyen şikâyetlerde mutlaka bir hekime danışmalılar.”