Kabotaj Bayramı Çeşme'de coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Çeşme'de Deniz Şehitliği Anıtı önündeki resmi törenin ardından denizde de teknelerin meşaleli gösterisiyle coşkuyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle, Çeşme Kalesi karşısındaki Deniz Şehitliği Anıtı önünde bir resmi tören düzenlendi. Resmi törene; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcıları Yıldırım Aktuğan ve Fayika Tütüncüoğlu Öner, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Liman Başkanı Eray Aykanat, Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi Müdürü Celal Utas, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsileri katıldı.

Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat'ın Deniz Şehitliği Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere bayrak çekildi.

"Kabotaj Kanunu, Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki zaferidir"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, 1 Temmuz 1926 tarihinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Bu kanunla, Türk limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımasının bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilerek, yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen bu imtiyazların sonunu getirmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda Kurtuluş Savaşı'mızın denizlerdeki zaferidir" diye vurguladı.

Denizde meşalelerle bayram coşkusu yaşatıldı

Yapılan konuşmanın ardından Deniz Şehitliği Anıtı önündeki resmi tören sona erdi. Törene katılanlar, Ulusoy Liman İşletmeciliğine ait bir römorkör ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına hazırlanan çelenk, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı tarafından denize bırakılırken, Türk bayrakları ile donatılmış gezi tekneleri ve Ulusoy Liman İşletmeciliği ile Çeşme Marina'ya ait tekneler, siren sesleri eşliğinde meşaleler yakarak, denizde bayram coşkusu yaşattı.