Kabuklu ve kuru meyve sektörünün devleri Londra'da buluşuyor

Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), bu yıl 40'ıncı kez 22-24 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek.

INC Kongresi'nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, EİB'nin uzun yıllardır INC Kongrelerine katılarak ülkemizi ve sektörümüzü temsil ettiğini belirtti. Göksan, “Türkiye, fındık, incir, kayısı ve üzüm gibi birçok ürünün dünyadaki ana üretim merkezi. Dünya genelinde 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. INC Kongresi bu sene üç gün boyunca 60 farklı ülkeden kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörünün önde gelen bin 300 ismini Londra'da bir araya getirecek. Birleşik Krallık 75 bin ton yurt içi tüketimiyle dünyadaki en büyük 15'inci kuruyemiş tüketicisi. En çok tüketilen kuruyemişler; kaju %30, badem %26, ceviz %15, fındık %13 ve antep fıstığı %6. Son 10 yılda, kuruyemiş tüketimi yılda yüzde 5 oranında arttı. Kuru meyve tüketiminde ise 92 bin 600 ton ile dünya çapında sekizinci tüketici ülke. Almanya'dan sonra en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci pazar. Birleşik Krallık'a yıllık 154 milyon dolar kuru meyve ihracatı yapıyoruz. Tüm kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki ürünlerin rekolte tahminleri, arz, talep ve ticaretiyle ilgili en son istatistiklerini de irdeleyeceğiz” dedi.

Ana gündem sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği

Başkan Göksan, “Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri olarak ülkemizde ihracatçı birlikleri arasında sürdürülebilirlikte öncüyüz. INC Kongresi'ndeki Sürdürülebilirlik Semineri'nde Cambridge Üniversitesi gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi tartışılacak ve orman varlığını artırmaya yönelik yeni INC Sürdürülebilirlik Projesi tanıtılacak. Beslenme Araştırmaları Semineri'nde ise tüketim alışkanlıklarında değişmesiyle dünyada yükselen trendlerden biri haline gelen kuru meyvelerin sağlığa faydaları konuşulacak. Aynı zamanda Financial Times gibi dünya basınından birçok üst düzey ismin katılımıyla genç yetenekleri belirlemenin önemine de odaklanılacak. Sektörün önde gelenlerine İnovasyon Ödülü ve Sürdürülebilirlik kategorilerinde ödüller de takdim edilecek” ifadelerini kullandı.

INC hakkında

INC, kabuklu ve kuru meyve endüstrisi için kurulmuş bir uluslararası şemsiye örgütüdür. Üyeleri arasında 80'den fazla ülkeden 850'den fazla kabuklu ve kuru meyve sektörü firması bulunmaktadır. INC üyeliği, dünyanın kabuklu ve kuru meyve ticaretinin kapısı konumundadır. INC'nin misyonu, küresel kabuklu ve kuru meyve endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. Sağlık, beslenme, istatistik, gıda güvenliği ve kabuklu ve kuru meyvelerle ilgili uluslararası standartlar ve düzenlemeler konusunda önde gelen uluslararası kuruluştur.