"Kaç Baba Kaç" Aliağalı tiyatroseverler ile buluşacak

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET), 2019 yılının ikinci oyunu "Kaç Baba Kaç" ile perde demeye hazırlanıyor.

Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney'in ustalık eseri olan ve ALBET Tiyatro Eğitmeni Demet Saka'nın sanat yönetmenliğini yaptığı "Kaç Baba Kaç", 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Aliağa Açık Hava Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunda ALBET oyuncuları izleyenlere tiyatro resitali sunacak. İki perdelik oyun, 17 kişilik oyuncu kadrosu ve teknik ekibiyle tiyatroseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Kahkaha tufanına hazır olun

Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve iki saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran "Kaç Baba Kaç" rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan'ın başına gelen komik olayları anlatıyor. Doktorlar odasında yapacağı konuşmayı prova ederken, yıllar önce aynı hastanede yaşadığı küçük kaçamak hayatının en önemli gününü içinden çıkılamayacak bir hale getiriyor. Üstelik konferansına dakikalar kala.