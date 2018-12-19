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Kaçak papağanlar Karşıyakalı oldu

Karşıyaka Belediyesi, kaçak olarak üretildikleri ve yasa dışı yollarla yurda sokuldukları gerekçesiyle el konulan papağanları koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen papağanların yeni yuvası Mavişehir'deki Tay Park oldu.


Nesli tükenmekte olan Jako ile eklektus, cüce amazon ve sultan cinsi papağanlar, Tay Park'ta doğal ortamlarına uygun olarak tasarlanan özel barınaklarında yaşamlarını sürdürüyor. Veteriner hekimlerin sürekli bakım ve kontrollerini yaptığı egzotik hayvanlar, tesisi ziyaret eden İzmirliler'den de yoğun ilgi görüyor.



Yaban hayatına destek


Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, şahin, atmaca ve flamingo gibi hayvanların tedavilerini de yapıyor. Yaralı ve hasta halde bulunan ya da tesise getirilen yaban kuşları, iyileştirildikten sonra doğaya salınıyor.



“Tüm canlara sahip çıkıyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hayvan sevgisi ve hayvan haklarına saygı, bir toplumun çağdaşlık göstergesidir. Karşıyakamızda bu anlayışla çalışıyor, hayvan dostu kimliğimizle Türkiye'ye örnek oluyoruz. Sadece kedi ve köpeklere değil, tüm canlara sahip çıkıyoruz. Tay Park'ı bu anlamda önemli bir hizmet üssü haline getirdik. Barınma, beslenme, sahiplendirme ve sağlık gibi çok yönlü hizmetlerle, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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