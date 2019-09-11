KA.DER'den belediyelere entegre ve kapsayıcı rehber

DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için ‘Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi' oluşturdu. Hazırlanan rehber Çiğli'de tanıtılacak.

DER) ve Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan stratejik hazırlama rehberi, belediyelerin en üst düzey politik belgesi olan stratejik planlarının mevzuata, iyi yönetişim ilkelerine, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayıcı bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hazırlanan entegre ve kapsayıcı rehber 13 Eylül Cuma günü Çiğli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıyla tanıtılacak. Yerel yönetimlerin 5 yıllık politikalarını ve yol haritalarını bu belgeler ortaya koyuyor ve özellikle kadın seçmenlerine, nasıl bir belediyecilik yapacakları konusunda fikir veriyor.

"Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi"nin internet üzerinden de vatandaşların erişimine açılması ve Türkiye genelinde tüm belediyelere gönderilmesi planlanıyor.